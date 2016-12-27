Казанское "Динамо" вышло в финал Кубка России

Казанское "Динамо" обыграло "Протон" (3-1) в полуфинале Кубка России среди женщин и вышло в финал турнира. В параллельной игре 1/2 финала московское "Динамо" обыграло "Енисей" (3-0). Решающий матч соревнования состоится 28 декабря в Казани.