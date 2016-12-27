21:16 | ВОЛЕЙБОЛ

Казанское "Динамо" вышло в финал Кубка России

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Казанское "Динамо" обыграло "Протон" (3-1) в полуфинале Кубка России среди женщин и вышло в финал турнира. В параллельной игре 1/2 финала московское "Динамо" обыграло "Енисей" (3-0). Решающий матч соревнования состоится 28 декабря в Казани.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Абсолютная спортивная безграмотность. Никакой параллельной игры быть не могло, так как первый полуфинал игрался раньше.

21:32

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