Казанское "Динамо" вышло в финал Кубка России

Казанское "Динамо" обыграло "Протон" (3-1) в полуфинале Кубка России среди женщин и вышло в финал турнира. В параллельной игре 1/2 финала московское "Динамо" обыграло "Енисей" (3-0). Решающий матч соревнования состоится 28 декабря в Казани.
Казанское "Динамо" обыграло "Протон" (3-1) в полуфинале Кубка России среди женщин и вышло в финал турнира. В параллельной игре 1/2 финала московское "Динамо" обыграло "Енисей" (3-0). Решающий матч соревнования состоится 28 декабря в Казани.
saiga
Абсолютная спортивная безграмотность. Никакой параллельной игры быть не могло, так как первый полуфинал игрался раньше.
21:32