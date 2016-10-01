Казанское "Динамо" проиграло московскому в прощальном матче Гамовой

Казанское "Динамо" уступило московским одноклубницам в прощальном матче двукратной чемпионки мира Екатерины Гамовой. Команды по предварительной договоренности провели только три сета. 35-летняя диагональная, ранее защищавшая цвета обеих команд, провела первый в составе казанок, во втором выступала за столичный клуб, а в заключительном не появилась на площадке.

О завершении карьеры Гамова объявила в мае этого года. Помимо двух титулов чемпионки мира (в 2006 и 2010 годах), она выигрывала "Гран-при"-2002, чемпионаты Европы-1999 и 2001, а также взяла серебряные медали на двух Олимпиадах: в Сиднее и Афинах. Также на ее счету 11 титулов чемпионки России, 4 Кубка России, победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Турции в составе "Фенербахче", выигрыш Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Казань

Прощальный матч Гамовой

"Динамо" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 1:2 (13:25, 18:25, 26:24)