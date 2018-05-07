"Енисей" продлил контракт с четырьмя волейболистками

"Енисей" на своем официальном сайте сообщил о продлении контрактов с четырьмя волейболистками.
Соглашения с красноярским клубом продлили либеро Светлана Крючкова, доигровщица Мария Фролова, центральная блокирующая Яна Манзюк и связующая Александра Перетятько.
Для либеро команды следующий сезон станет вторым в команде. Остальные указанные игроки будут выступать за "Енисей" четвертый сезон подряд.
Дополнительная информация
http://www.vc-enisey.ru/club/news/item/2370-svetlana-kryuchkova-mariya-frolova-yana-manzyuk-i-aleksandra-peretyatko-prodolzhat-vystupat-v-enisee#.WvALE_mFPIV