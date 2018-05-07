"Енисей" продлил контракт с четырьмя волейболистками

"Енисей" на своем официальном сайте сообщил о продлении контрактов с четырьмя волейболистками.

Соглашения с красноярским клубом продлили либеро Светлана Крючкова, доигровщица Мария Фролова, центральная блокирующая Яна Манзюк и связующая Александра Перетятько.

Для либеро команды следующий сезон станет вторым в команде. Остальные указанные игроки будут выступать за "Енисей" четвертый сезон подряд.