11:26 | Волейбол

"Енисей" продлил контракт с четырьмя волейболистками


"Енисей" на своем официальном сайте сообщил о продлении контрактов с четырьмя волейболистками.

Соглашения с красноярским клубом продлили либеро Светлана Крючкова, доигровщица Мария Фролова, центральная блокирующая Яна Манзюк и связующая Александра Перетятько.

Для либеро команды следующий сезон станет вторым в команде. Остальные указанные игроки будут выступать за "Енисей" четвертый сезон подряд.

Дополнительная информация

http://www.vc-enisey.ru/club/news/item/2370-svetlana-kryuchkova-mariya-frolova-yana-manzyuk-i-aleksandra-peretyatko-prodolzhat-vystupat-v-enisee#.WvALE_mFPIV

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