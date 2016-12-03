Алексей Спиридонов: "Летом звали в Польшу, но я их не люблю"

Доигровщик "Енисея" Алексей Спиридонов рассказал, что летом он мог перейти из "Зенита" не в красноярский клуб, а в польский. Игрок отклонил предложение, поскольку негативно относится к Польше. Ранее он неоднократно резко высказывался в адрес поляков, в 2014 году плюнул в польского болельщика, а также "расстрелял" публику из воображаемого автомата.

– Конкретные клубы называть не буду, но в России было несколько вариантов, – цитирует "Бизнес online" Спиридонова. – Еще звали в Польшу.

– Да ладно?!

– Серьёзно! Но я ведь не очень их люблю, поэтому отказал. "Енисей" меня полностью устроил и по подбору игроков, и в плане тренера. У Юрия Чередника интересный тренировочный процесс, мне всё нравится.

– По деньгам сильно потеряли, уйдя из "Зенита"?

– Не люблю обсуждать эту тему. На жизнь хватает, "Енисей" – не бедный клуб.

– Может, еще вернетесь в будущем в Казань.

– В "Зените" надо играть. Когда тебе 28 лет, сидеть на скамейке не совсем правильно. Вот когда тебе 35 лет, можно и в запас – вот как Владимир Мельник сейчас.