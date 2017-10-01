Вадим Панков: "За игру сборной России на чемпионате Европы по-человечески обидно"

Главный тренер "Заречья" Вадим Панков в интервью "Р-Спорту" отметил, что остался недоволен результатом женской сборной России на чемпионате Европы-2017. Специалист также отметил, что на игре сказались перестановки в тренерском штабе перед самим турниром.

- С чем, по-вашему, связана неудача женской сборной России на чемпионате Европы?

- Я отношу случившееся к пертурбациям в тренерском штабе, которые были сделаны в последний момент. Константину Ушакову было очень сложно войти сразу со своими мыслями в команду. Его назначение нужно было делать или раньше, или вообще оставлять Владимира Кузюткина на чемпионат Европы. На этом этапе менять тренера нельзя.

- Традиционно большой спрос с Наталии Гончаровой и Татьяны Кошелевой как лидеров сборной России. Как вам их игра?

- Татьяна Кошелева должна играть хорошо. Она много отдыхала, в чемпионате Турции не так много играла в прошлом сезоне. Было время восстановиться после травм. Она должна показывать лидерские качества и результат, как это делала Наталия Гончарова. Наталия нормально сыграла, но никто им не помогает. Ни Ирина Воронкова, ни Мария Фролова… Хотя Фролова сделала все, что могла. Она принимала, но блокировать на этом уровне ей тяжело. Она молодец, работяга, хорошо сыграла и очень старалась. Ксения Парубец (Ильченко) почти не играла, Яна Щербань как будто не была в команде вообще. Человек многократно доказывал, что может приносить пользу сборной России. Вспомните, как она играла в отборе на Олимпиаду в Турции! Она великолепно играла, а на этом чемпионате ее вообще не выпускали. С чем это связано? Непонятно. Какие-то субъективные решения.

- То есть ошибки в комплектовании состава тоже повлияли на результат?

- Я не могу сказать. Это все тренерские решения. Сегодня результат суперотрицательный. Для нас это очень обидно. Просто обидно. Команда много работала, а игра показывает, что мы ничего не можем.