16:22 | ВОЛЕЙБОЛ — Чемпионат Европы

Сергей Шляпников: "Клюка выступит на чемпионате Европы"

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников сообщил, что доигровщик Егор Клюка еще не восстановился от травмы. Чемпионат Европы, на котором выступит национальная команда, пройдет в Польше с 24 августа по 3 сентября.

- Егор Клюка еще не восстановился полностью, – цитирует "Р-Спорт" Шляпникова. – Мы на него рассчитываем и наигрывали весь сезон. Есть проблема из-за его травмы, но мы надеемся, что в ближайшее время он встанет в строй. Егор поедет (на чемпионат Европы. – Прим "СЭ"), просто нужно еще время на восстановление.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/volleyball/20170817/1124382310.html

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