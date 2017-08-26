Россия переиграла Словению

Сборная России обыграла Словению в матче группового турнира чемпионата Европы. Это вторая победа для россиян в двух матчах в группе C.
На групповой стадии у сборной России, лидирующей в своей таблице, осталась игра с Испанией.
Чемпионат Европы
Мужчины
Группа C
Россия - Словения - 3:0 (27:25, 30:28, 25:22)
Don Miguel
Вообще-то показывают на "Матч игра", даже с болтуном Стецко. Качество всяко лучше, чем у компа, а звук можно и убавить до фона
22:01
bezik
волейбол обсуждайте, пофиг что написано. Задолбали
21:02
Долго наблюдал за идиотами на эт
Нищеброды, лучше бы людей наняли
21:01
duha1_1_1
fullerist- это бот пишет, у них сейчас такие краткие новости пишут боты, а не люди
20:57
fullerist
"у сборной России, лидирующей в своей таблице," - Как назвать того, кто это написал? "писака невежественный" или "писун необученный"?
20:55
rusfed 2.0
Спасибо!
20:52
duha1_1_1
любые матчи по любым видам спорта можно в прямом эфире всегда посмотреть на смотриспорт
20:47
bezik
Чудом выиграли 3-0. Словения сильна, вполне может попасть в топ-4. Наши молодцы, все есть, все на уровне
20:46
duha1_1_1
Словенцы на этом чемпионате многим ж... надерут!!! Отличная команда, болгаров точно вынесут. А у нас как всегда лучший Жигалов!!!!! 2 партии своими подачами выиграл, приз самого ценного игрока уже заслужил!!!! Браво Жигалов, недаром я верил в тебя последние 6 лет..... А наши остальные парни тоже борцы!! Браво Шляпников, лучший тренер!!! Смог создать шикарную атмосферу в сборной, даже Жигалов улыбается, раньше такого никогда не видел
20:45
rusfed 2.0
Кто подскажет, где можно посмотреть сербов и эстонцев? Ни на ютьюбе, ни на лаоле не нашел
20:45
rusfed 2.0
Уже очень похоже на привычную сборную страны
20:41