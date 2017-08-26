Россия переиграла Словению

Сборная России обыграла Словению в матче группового турнира чемпионата Европы. Это вторая победа для россиян в двух матчах в группе C.

На групповой стадии у сборной России, лидирующей в своей таблице, осталась игра с Испанией.

Чемпионат Европы

Мужчины

Группа C

Россия - Словения - 3:0 (27:25, 30:28, 25:22)