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20:33 | ВОЛЕЙБОЛ — Чемпионат Европы

Россия переиграла Словению

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Сборная России обыграла Словению в матче группового турнира чемпионата Европы. Это вторая победа для россиян в двух матчах в группе C. 

На групповой стадии у сборной России, лидирующей в своей таблице, осталась игра с Испанией.

Чемпионат Европы

Мужчины

Группа C

Россия - Словения - 3:0 (27:25, 30:28, 25:22)

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Don Miguel

Вообще-то показывают на "Матч игра", даже с болтуном Стецко. Качество всяко лучше, чем у компа, а звук можно и убавить до фона

22:01

bezik

волейбол обсуждайте, пофиг что написано. Задолбали

21:02

Долго наблюдал за идиотами на эт

Нищеброды, лучше бы людей наняли

21:01

duha1_1_1

fullerist- это бот пишет, у них сейчас такие краткие новости пишут боты, а не люди

20:57

fullerist

"у сборной России, лидирующей в своей таблице," - Как назвать того, кто это написал? "писака невежественный" или "писун необученный"?

20:55

rusfed 2.0

Спасибо!

20:52

duha1_1_1

любые матчи по любым видам спорта можно в прямом эфире всегда посмотреть на смотриспорт

20:47

bezik

Чудом выиграли 3-0. Словения сильна, вполне может попасть в топ-4. Наши молодцы, все есть, все на уровне

20:46

duha1_1_1

Словенцы на этом чемпионате многим ж... надерут!!! Отличная команда, болгаров точно вынесут. А у нас как всегда лучший Жигалов!!!!! 2 партии своими подачами выиграл, приз самого ценного игрока уже заслужил!!!! Браво Жигалов, недаром я верил в тебя последние 6 лет..... А наши остальные парни тоже борцы!! Браво Шляпников, лучший тренер!!! Смог создать шикарную атмосферу в сборной, даже Жигалов улыбается, раньше такого никогда не видел

20:45

rusfed 2.0

Кто подскажет, где можно посмотреть сербов и эстонцев? Ни на ютьюбе, ни на лаоле не нашел

20:45

rusfed 2.0

Уже очень похоже на привычную сборную страны

20:41