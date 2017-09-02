Германия обыграла Сербию и вышла в финал чемпионата Европы

Германия в полуфинале чемпионата Европы обыграла Сербию со счетом 3:2. Бундестим впервые в истории вышла в финал европейского первенства.

В другом полуфинале встретятся Россия и Бельгия (начало сегодня - в 21.30 по московскому времени). Финал пройдет завтра.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/2 финала

Сербия - Германия - 2:3 (26:24, 25:15, 18:25, 25:27, 13:15)