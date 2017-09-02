Германия обыграла Сербию и вышла в финал чемпионата Европы

Германия в полуфинале чемпионата Европы обыграла Сербию со счетом 3:2. Бундестим впервые в истории вышла в финал европейского первенства.
В другом полуфинале встретятся Россия и Бельгия (начало сегодня - в 21.30 по московскому времени). Финал пройдет завтра.
Чемпионат Европы
Мужчины
1/2 финала
Сербия - Германия - 2:3 (26:24, 25:15, 18:25, 25:27, 13:15)
rusfed 2.0
Можно делать ставки, отдадут ли парни на турнире хотя бы одну партию )
22:25
rusfed 2.0
Не хочу сглазить, но сборная России возьмет этот турнир
22:09
rusfed 2.0
faizrah, что ты имеешь в виду?
22:09
faizrah
Вот главный то фейк на матче тв!
22:02
bezik
Ну это давние времена. сербы вооюще не отобрались на последние ОИ, не выйдя из группы даже. На прошлом Евро вылетели одновременно с немцами, на ЧМ тоже слабо выступили. Результаты сербов были с Грбичем и Мильковичем. В 2013 году была бронза, когда наши выиграли.А в МЛ играют хорошо, ну а толку то
21:52
rusfed 2.0
bezik, не претендую на истину )) Но вспомнить немцев могу только дважды - и оба раза в Польше: сейчас и на ЧМ. А сербы постоянно в тройке на ОИ, и только нашим парням сколько раз дорогу переходили в самый последний момент - наши крутейшие звезды вроде Олихвера и Яковлева из-за сербов так и остались без олимпийского золота )
21:45
bezik
rusfed 2.0, так-то немцы чудом проиграли Польше на отборе на ОИ и бронзовые призеры последнего ЧМ. У сербов результаты хуже на крупных турнирах. А МЛ - это глубина состава, которой у немцев нет. Грозер вообще после отбора на ОИ не выступал за сборную. Так что твой тезис, мягко говоря, спорен.
21:38
bezik
rusfed 2.0,а он вышел только в 3 сете. В 4 не сначала играл, но Любурич ничего не забивал, выхода у Грбича не было
21:32
rusfed 2.0
bezik, я игру не смотрел, возможно, сама игра и была равна, но объективно кто такие в волейболе немцы и кто такие сербы! Я вообще, кстати, подозреваю, что волшебником у немцев стал Джьанни
21:31
bezik
Садык, до матча с Бельгией я бы сказал, что Россия должна выносить обе команды. А про Бельгию ничего не знаю
21:31
rusfed 2.0
Атанасьевич вообще превратился в проклятие сербов. Сербы в последние годы турниры выигрывают только те, в которых не играет Атанасьевич )
21:29
bezik
rusfed 2.0, да в принципе, ничего шокового. Поражение Франции от Чехии - это суперсенсация, а здесь все вполне по делу. Во 2 сете выбили Германию в приеме, отсюда и разгром. 4 и 5 сет - абсолютно равная игра с кучей ошибок при подаче. Немцы лучше были на блоке, отсюда и результат
21:29
Садык
Такой шанс для сБорной России!!!!!!Такой шанс Бывает раз пятнадцать лет!
21:28
bezik
Не пожалел, что потратил время на просмотр в субботу. Смотрел со 2 сета: очень напряженная игра. Но, честно говоря, абсолютно не впечатлили обе команды. У Германии практически не было 1 темпа, вся игра на Грозере. Еще бы отметил связку - отлично отыграл и подача хороша. Доигровщики среднего уровня, либеро тоже. Джанни четко замены, челленджи и тайм-ауты использовал. У Сербии же наоборот все - беда с диагональным. Атанасьевич абсолютно не в форме, Любурич провалился. Вся игра через Ковачевича и центров при должном приеме: Подрашчанин спекся к крнцу игры, а Лисинац сыграл классно, точно должен быть в сборной чемпионата. Реже использовали и Петрича. В общем, обе команды со слабостями, но сама игра была хороша.
21:26
rusfed 2.0
Шоковый результат. Не хочется сглазить перспективы
21:24