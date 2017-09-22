Гарий Егиазаров: "Не думаю, что Россия недооценила нас"

Главный тренер сборной Украины Гарий Егиазаров после поражения от команды России (2:3) в первом матче чемпионата Европы отметил, что игра получилось упорной. По его словам, подопечные показали свою силу и могли победить.

– Не думаю, что Россия недооценила нас, – цитирует Егиазарова пресс-служба турнира. – Любой матч на чемпионате Европы важен, и я не думаю, что встреча получилась такой упорной только потому, что соперник не играл в полную силу. У нас получилось показать максимум своих возможностей. Именно поэтому матч был таким упорным. Мы имели все шансы на победу. Особенно у нас были отличные возможности в третьем сете, который мы в итоге проиграли. Если бы мы выиграли его, то встреча могла завершиться по-другому.