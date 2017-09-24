Болгария обыграла Турцию в группе России на чемпионате Европы

Сборная Болгарии победила команду Турции в матче группового турнира чемпионата Европы – 3:2. Эта победа стала для болгарок второй подряд, Турция потерпела второе поражение.

В других встречах Германия обыграла Венгрию (3:1), Хорватия уступила Италии (2:3), а Сербия одержала победу над Бельгией (3:1).

Чемпионат Европы

Женщины

Группа C

Болгария – Турция – 3:2 (25:17, 10:25, 25:16, 20:25, 20:18)

Группа A

Азербайджан – Польша – 3:0 (25:14, 25:21, 25:23)

Германия – Венгрия – 3:1 (25:21, 19:25, 25:21, 25:18)

Группа B

Грузия – Белоруссия – 0:3 (8:25, 11:25, 12:25)

Хорватия – Италия – 2:3 (23:25, 21:25, 25:19, 25:10, 11:15)

Группа D

Бельгия – Сербия – 1:3 (26:24, 20:25, 22:25, 21:25)

Чехия – Голландия – 1:3 (21:25, 15:25, 25:21, 22:25)