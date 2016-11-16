Александр Богомолов: "Сборной России на Euro-2017 досталась оптимальная группа"

Трехкратный чемпион России и двукратный победитель Лиги чемпионов Александр Богомолов считает, что мужской сборной России достались проходимые соперники на групповом этапе чемпионата Европы 2017 года. Россияне сыграют с серебряным призером прошлого турнира сборной Словении, а также с командами Болгарии и Испании.

– Сборной России досталась оптимальная группа на чемпионате Европы, – цитирует "Р-Спорт" Богомолова. – Лучше невозможно было придумать, все соперники проходимые. Словения – темная лошадка. На прошлом чемпионате Европы словенцы преподнесли сюрприз, но сейчас все уже будут готовы к этому сопернику. Болгария сейчас переживает не лучшие времена, вопросов по этой сборной много, в частности, по диагональным. Испания – сейчас аутсайдер.

Из такой группы нужно выходить с первого места. Удастся ли это сделать, покажет турнир. Смотря какие задачи будет решать наша сборная. Все-таки новый олимпийский цикл. Может, нужно будет в первую очередь наиграть молодежь.

Напомним, что турнир пройдет с 23 августа по 3 сентября. Победители четырех групп выйдут в четвертьфинал напрямую, а команды, занявшие вторые-третьи места, начнут плей-офф с 1/8 финала.