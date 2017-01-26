Александр Перепелкин: "Казанское "Динамо" должно было обыгрывать "Оломоуц" с закрытыми глазами"

Тренер "Динамо-Казань" Александр Перепелкин после победы в домашнем матче 1/16 финала Кубка ЕКВ над "Оломоуцем" (3:0) отметил, что волейболистки российской команды по определению не должны испытывать проблем с соперником подобного уровня. По словам специалиста, "Динамо" должно было обыгрывать соперниц из Чехии с закрытыми глазами.

– Сегодня многое получилось, – приводит "Р-Спорт" слова Перепелкина. – Был момент тренировочного матча. Конечно, даже не разбирая соперника такого уровня, мы должны проходить его с закрытыми глазами и не позволять себе никаких осечек. Сегодня были какие-то новые-старые моменты в нашей игре, все волейболистки приняли участие в матче, что тоже важно. После двух серьезных поражений подряд такая игра поможет в дальнейшем становлении команды.