21:17 26 января | ВОЛЕЙБОЛ — Еврокубки

Александр Перепелкин: "Казанское "Динамо" должно было обыгрывать "Оломоуц" с закрытыми глазами"

0
0
0

Тренер "Динамо-Казань" Александр Перепелкин после победы в домашнем матче 1/16 финала Кубка ЕКВ над "Оломоуцем" (3:0) отметил, что волейболистки российской команды по определению не должны испытывать проблем с соперником подобного уровня. По словам специалиста, "Динамо" должно было обыгрывать соперниц из Чехии с закрытыми глазами.

– Сегодня многое получилось, – приводит "Р-Спорт" слова Перепелкина. – Был момент тренировочного матча. Конечно, даже не разбирая соперника такого уровня, мы должны проходить его с закрытыми глазами и не позволять себе никаких осечек. Сегодня были какие-то новые-старые моменты в нашей игре, все волейболистки приняли участие в матче, что тоже важно. После двух серьезных поражений подряд такая игра поможет в дальнейшем становлении команды.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20170126/1115450861.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ