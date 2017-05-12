14:27 | ВОЛЕЙБОЛ — Клубный ЧМ

"Вакыфбанк" вышел в полуфинал клубного ЧМ и сыграет с "Эджзаджибаши"

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"Вакыфбанк" обыграл "Хисамицу Спрингс" в заключительном матче группового турнира клубного чемпионата мира со счетом 3:0. 

"Вакыфбанк" занял первое место в группе А и в полуфинале сыграет с "Эджзаджибаши". Во втором полуфинале встретятся "Волеро" и "Рексона-Сеск".

Напомним, что московское "Динамо" не смогло пробиться в четверку сильнейших и продолжит борьбу за 5 - 8-е места.

Кобе (Япония) 

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Группа А

"Вакыфбанк" (Турция) - "Хисамицу Спрингс" (Япония) - 3:0 (25:17, 25:21, 25:22)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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serenky25

Хорошо на таком матче пьяных выявлять. Просто спросить: За кого болеешь?

14:39