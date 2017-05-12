"Вакыфбанк" вышел в полуфинал клубного ЧМ и сыграет с "Эджзаджибаши"

"Вакыфбанк" обыграл "Хисамицу Спрингс" в заключительном матче группового турнира клубного чемпионата мира со счетом 3:0.
"Вакыфбанк" занял первое место в группе А и в полуфинале сыграет с "Эджзаджибаши". Во втором полуфинале встретятся "Волеро" и "Рексона-Сеск".
Напомним, что московское "Динамо" не смогло пробиться в четверку сильнейших и продолжит борьбу за 5 - 8-е места.
Кобе (Япония)
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Групповой турнир
Группа А
"Вакыфбанк" (Турция) - "Хисамицу Спрингс" (Япония) - 3:0 (25:17, 25:21, 25:22)
serenky25
Хорошо на таком матче пьяных выявлять. Просто спросить: За кого болеешь?
14:39