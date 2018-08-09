Швейцарка Шпириг стала чемпионкой Европы по триатлону, Данилова - 13-я

Титул чемпионки Европы по триатлону у женщин завоевала швейцарская спортсменка Никола Шпириг. Соревнования проходят в рамках объединенного ЧЕ по летним видам спорта.
Второе место заняла британка Джесс Лирмонт, третьей стала француженка Кассандра Богран. Лучшая среди россиянок Елена Данилова на 13-й позиции.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Триатлон
Глазго (Великобритания)
Женщины
Финал
1. Никола Шпириг (Швейцария) 1.59,13.
2. Джесс Лирмонт (Великобритания) – 1.59,46
3. Кассандра Богран (Франция) – 2.00,57…
13. ЕЛЕНА ДАНИЛОВА (РОССИЯ) – 2.04,04
14. АНАСТАСИЯ ГОРБУНОВА (РОССИЯ) – 2.04,07…
16. ЕКАТЕРИНА МАТЮХ (РОССИЯ) – 2:04.40…
19. АНАСТАСИЯ АБРОСИМОВА (РОССИЯ) – 2.05,03…
22. АЛЕКСАНДРА РАЗАРЕНОВА (РОССИЯ) – 2.05,44