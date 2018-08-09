Швейцарка Шпириг стала чемпионкой Европы по триатлону, Данилова - 13-я

Титул чемпионки Европы по триатлону у женщин завоевала швейцарская спортсменка Никола Шпириг. Соревнования проходят в рамках объединенного ЧЕ по летним видам спорта.

Второе место заняла британка Джесс Лирмонт, третьей стала француженка Кассандра Богран. Лучшая среди россиянок Елена Данилова на 13-й позиции.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Триатлон

Глазго (Великобритания)

Женщины

Финал

1. Никола Шпириг (Швейцария) 1.59,13.

2. Джесс Лирмонт (Великобритания) – 1.59,46

3. Кассандра Богран (Франция) – 2.00,57…



13. ЕЛЕНА ДАНИЛОВА (РОССИЯ) – 2.04,04



14. АНАСТАСИЯ ГОРБУНОВА (РОССИЯ) – 2.04,07…

16. ЕКАТЕРИНА МАТЮХ (РОССИЯ) – 2:04.40…

19. АНАСТАСИЯ АБРОСИМОВА (РОССИЯ) – 2.05,03…

22. АЛЕКСАНДРА РАЗАРЕНОВА (РОССИЯ) – 2.05,44