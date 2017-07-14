Жена Овечкина показала свадебный подарок от Путина

Супруга российского капитана "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подарок, преподнесенный Президентом России Владимиром Путиным в честь их свадьбы. Глава государства подарил молодоженам сервиз.
Напомним, что Овечкин и Шубская расписались в 2016 году, а в прошлую субботу – в День любви, семьи и верности - сыграли роскошную свадьбу. Мероприятие прошло в подмосковной Барвихе.
Свадьба Овечкина. Как это было //
Овечкин и Шубская. История любви //
Хоккеист Овечкин женился на фотомодели Шубской. Подробности
You didn't actually think Vladdy Putin didn't send Ovechkin a wedding gift did you? #Capitals pic.twitter.com/CoLAdfLOeR– FromRussiaWithGlove (@RussiaWithGlove) 11 июля 2017 г.