Жена Овечкина показала свадебный подарок от Путина

Супруга российского капитана "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подарок, преподнесенный Президентом России Владимиром Путиным в честь их свадьбы. Глава государства подарил молодоженам сервиз.

Напомним, что Овечкин и Шубская расписались в 2016 году, а в прошлую субботу – в День любви, семьи и верности - сыграли роскошную свадьбу. Мероприятие прошло в подмосковной Барвихе.

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