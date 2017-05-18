Липницкая и Сотникова - в числе кандидатов в сборную России на сезон-2017/18

Олимпийские чемпионки Сочи-2014 Юлия Липницкая и Аделина Сотникова вошли в число кандидатов в сборную России на сезон-2017/18. Для Липницкой последним стартом стал московский этап "Гран-при", прошедший в ноябре. Во время исполнения произвольной программы она прервала выступление из-за проблем с ногой и в итоге заняла последнее 12-е место. Сотникова не выходила на лед в официальных соревнованиях с декабря 2015 года. С этого года она будет тренироваться у Евгения Плющенко.

- Исполком утвердил состав кандидатов в сборную команду на сезон-2017/18. Сотникова вошла в состав кандидатов в сборную, - цитирует "Р-Спорт" главу ФФККР Александра Горшкова. - Женя Плющенко с Сотниковой у нас пока не были на предмет утверждения планов. Окончательное утверждение планов подготовки будет в Сочи, сейчас, весной, у нас рассмотрение планов на подготовительный период.

Липницкая вошла в состав кандидатов в сборную. Это плавающее распределение до контрольных прокатов, которые пройдут в сентябре в Сочи. Липницкая сейчас восстанавливается.