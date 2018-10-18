Яшина и Аманмурадова уступили в 1/4 финала парного турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Екатерина Яшина и представительница Узбекистана Акгуль Аманмурадова проиграли в 1/4 финала парного турнира WTA в Люксембурге. Их обыграла пара Вера Лапко/Мэнди Минелла (Белоруссия/Люксембург) - 6:3, 6:2.

В полуфинале победительницы сыграют с парой Ралука Сербан (Румыния)/Изабелла Шиникова (Болгария).

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Вера Лапко/Мэнди Минелла (Белоруссия/Люксембург) - Акгуль Аманмурадова/Екатерина Яшина (Узбекистан/Россия) - 6:3, 6:2