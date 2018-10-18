Яшина и Аманмурадова уступили в 1/4 финала парного турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Екатерина Яшина и представительница Узбекистана Акгуль Аманмурадова проиграли в 1/4 финала парного турнира WTA в Люксембурге. Их обыграла пара Вера Лапко/Мэнди Минелла (Белоруссия/Люксембург) - 6:3, 6:2.
В полуфинале победительницы сыграют с парой Ралука Сербан (Румыния)/Изабелла Шиникова (Болгария).
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Вера Лапко/Мэнди Минелла (Белоруссия/Люксембург) - Акгуль Аманмурадова/Екатерина Яшина (Узбекистан/Россия) - 6:3, 6:2
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