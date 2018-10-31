WTA опубликовала календарь на сезон-2019

Женская теннисная ассоциация опубликовала календарь на 2019 год. Принципиальных изменений, по сравнению с завершающимся сезоном, в нем нет. Главное отличие – малый итоговый турнир года в Жухае будет проходить перед главным итоговым чемпионатом, который, напомним, переезжает из Сингапура в китайский Шэньчжэнь.

Жухайский WTA Elite Trophy пройдет на неделе с 21 октября, сразу после "ВТБ Кубка Кремля", а главный WTA Finals стартует 27 октября. При этом Шэньчжэнь сохранил и турнир категории International на первой неделе сезона, с 31 декабря.

Турнир в Санкт-Петербурге St.Petersburg Ladies Trophy пройдет с 28 января по 3 февраля, Moscow River Cup с призовым фондом 226 750 долларов пройдет с 22 по 28 июля. На этой же неделе состоится турнир в Палермо , который будет играться на харде. Состязания в китайском Нанкине "переехали" на сентябрь, неделю после US Open. "ВТБ Кубок Кремля" состоится с 14 по 20 октября.