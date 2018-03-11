05:41 | Теннис — WTA

Возняцки стала участницей третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе


Датчанка Каролин Возняцки вышла в третий круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 6:1 она переиграла испанку Лару Аррубаррену. Матч длился 1 час 29 минут. Возняцки выполнила шесть эйсов и трижды взяла чужую подачу. Ее следующей соперницей станет белоруска Александра Саснович

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Каролина Возняцки (Дания) – Лара Арруабаррена (Испания) – 6:4, 6:1. 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/indianwells/2018

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