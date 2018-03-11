Возняцки стала участницей третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе

Датчанка Каролин Возняцки вышла в третий круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 6:1 она переиграла испанку Лару Аррубаррену. Матч длился 1 час 29 минут. Возняцки выполнила шесть эйсов и трижды взяла чужую подачу. Ее следующей соперницей станет белоруска Александра Саснович.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Возняцки (Дания) – Лара Арруабаррена (Испания) – 6:4, 6:1.