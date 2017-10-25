Возняцки отдала Халеп два гейма в матче итогового турнира WTA

Датчанка Каролин Возняцки победила румынку Симону Халеп во втором матче итогового турнира WTA в Сингапуре. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:0, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты.
Возняцки вышла в лидеры "красной группы", ранее она обыграла украинку Элину Свитолину. В следующем матче она сыграет с француженкой Каролин Гарсией, а Халеп встретится со Свитолиной.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Возняцки (Дания, 6) – Халеп (Румыния, 1) – 6:0, 6:2
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Thomas_Boy_
Е-е-е!!!
16:35
Бней Иегуда
Не исключаю маленькие тактические хитрости, и нежелание Халеп пересекаться с Мугурусой до финала.) Вполне возможно такое.) А Каро бесподобна, чувствуется рука подруги в тактических наработках.)) Поздравляю по сути с досрочным выигрышем группы, ибо Свитолина скорее всего обыграет Гарсию и разыграет вторую путёвку с Халеп.) Каро победа нужнее на сегодняшний день, у Халеп и так роскошная концовка, первая строчка и выигрыш чемпионской гонки.)
16:00