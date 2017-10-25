Возняцки отдала Халеп два гейма в матче итогового турнира WTA

Датчанка Каролин Возняцки победила румынку Симону Халеп во втором матче итогового турнира WTA в Сингапуре. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:0, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты.

Возняцки вышла в лидеры "красной группы", ранее она обыграла украинку Элину Свитолину. В следующем матче она сыграет с француженкой Каролин Гарсией, а Халеп встретится со Свитолиной.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Возняцки (Дания, 6) – Халеп (Румыния, 1) – 6:0, 6:2