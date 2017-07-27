Возняцки и Козлова сыграют в четвертьфинале турнира в Бостаде

Украинка Катерина Козлова обыграла немку Мону Бартель в матче 2-го круга турнира в Бостаде. В четвертьфинале она встретится с первой ракеткой турнира Каролин Возняцки, которая одолела Викторию Голубич.

Бостад (Швеция)

Турнир WTA Ericsson Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Крейчикова (Чехия, Q) - Бертенс (Голландия, 6) - 0:0 отказ 2-го игрока

Возняцки (Дания, 1) - Голубич (Швейцария) - 6:2, 2:6, 6:4

Козлова (Украина, Q) - Бартель (Германия) - 6:3, 6:3