Вихлянцева уступила Гергес на турнире в Калифорнии

Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 6:1 ее переиграла немка Юлия Гергес. Гергес выполнила восемь эйсов и допустила одну двойную ошибку. У Вихлянцевой один эйс и один реализованный брейк-пойнт из восьми. В третьем раунде Гергес встретится с победительницей пары Анастасия Севастова – Моника Пуиг.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Гергес (Германия, 12) - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 6:4, 6:1