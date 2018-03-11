01:35 | Теннис — WTA

Вихлянцева уступила Гергес на турнире в Калифорнии


Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 6:1 ее переиграла немка Юлия Гергес. Гергес выполнила восемь эйсов и допустила одну двойную ошибку. У Вихлянцевой один эйс и один реализованный брейк-пойнт из восьми. В третьем раунде Гергес встретится с победительницей пары Анастасия СевастоваМоника Пуиг

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Юлия Гергес (Германия, 12) - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 6:4, 6:1

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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