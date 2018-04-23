Веснина опустилась на 61-е место в чемпионской гонке WTA

Сегодня, 23 апреля, была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. В десятке лучших изменений не произошло - первое место продолжает удерживать датчанка Каролин Возняцки.

Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина, занимающая 9-ю позицию. Ее соотечественница Елена Веснина опустилась с 58-й на 61-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 23 апреля

1 (1*). Возняцки (Дания) – 2760 очков

2 (2). Халеп (Румыния) – 2385

3 (3). Кербер (Германия) – 2055

4 (4). Свитолина (Украина) – 1755

5 (5). Квитова (Чехия) – 1621

6 (6). Осака (Япония) – 1521

7 (7) Мертенс (Бельгия) - 1476

8 (8) Мугуруса (Испания) - 1351

9 (9). КАСАТКИНА (Россия) – 1323

10 (10). Кар. Плишкова (Чехия) - 1250

44 (44). БЛИНКОВА (Россия) – 438…

61 (58). ВЕСНИНА (Россия) – 357...

71 (70). МАКАРОВА (Россия) – 305...

85 (83). ШАРАПОВА (Россия) – 251...

88 (87). ЖУК (Россия) – 236

* положение в предыдущем рейтинге