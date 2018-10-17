Вера Звонарева выбила Каролину Плишкову с "ВТБ Кубка Кремля"

Вера Звонарева вышла в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля". Россиянка пробилась в основную сетку через квалификацию и во втором круге победила вторую "сеяную" Каролину Плишкову.

Напомним, что ранее первая ракетка "ВТБ Кубка Кремля" Симона Халеп снялась с турнира. Третья "сеяная" Слоан Стивенс также проиграла во втором круге Онс Жабер.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 867 766 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вера Звонарева (Россия, Q) - Каролина Плишкова (Чехия, 2) - 6:1, 6:2

Анетт Контавейт (Эстония, 8) - Кристина Младенович (Франция) - 6:2, 7:6 (7:3)