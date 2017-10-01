Свитолина вышла во второй круг турнира в Пекине, Конта выбыла

Украинка Элина Свитолина обыграла китаянку Чжу Линь в первом круге турнира в Пекине. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. В следующем круге она сыграет с победительницей матча Елена Веснина (Россия) – Магда Линетт (Польша).

В другой встрече Джоанна Конта из Великобритании проиграла румынке Монике Никулеску – 1:6, 2:6.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Свитолина (Украина, 3) – Чжу Линь (Китай, WC) – 6:3, 6:2

Никулеску (Румыния) – Конта (Великобритания, 6) – 6:1, 6:2