Свитолина вышла во второй круг турнира в Пекине, Конта выбыла

Украинка Элина Свитолина обыграла китаянку Чжу Линь в первом круге турнира в Пекине. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. В следующем круге она сыграет с победительницей матча Елена Веснина (Россия) – Магда Линетт (Польша).
В другой встрече Джоанна Конта из Великобритании проиграла румынке Монике Никулеску – 1:6, 2:6.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Свитолина (Украина, 3) – Чжу Линь (Китай, WC) – 6:3, 6:2
Никулеску (Румыния) – Конта (Великобритания, 6) – 6:1, 6:2
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shpasic
Моника на классе.))
18:14