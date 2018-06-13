Свитолина не сыграет на Moscow River Cup

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая пятое место в рейтинге WTA, не примет участие в турнире Moscow River Cup. Как сообщает "Большой теннис Украины", изначально Свитолина была в числе участниц соревнований, однако в итоге в списке ее не оказалось.
Из украинок в числе участниц числится только Катерина Козлова. Также через квалификацию может пробиться Ангелина Калинина.
Moscow River Cup в этом сезоне пройдет впервые в истории с 23 по 29 июля.
Дополнительная информация
https://btu.org.ua/news/ukrainskiy-tennis/15044-svitolina-ne-sygraet-v-debjutnom-rozygryshe-turnira-wta-v-moskve.html
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