Светлана Кузнецова: "Перед финалом "Кубка Кремля" у меня болело все тело"

Россиянка Светлана Кузнецова, ставшая победительницей "Кубка Кремля", отметила, что смогла справиться с не слишком хорошим самочувствием и выиграть турнир, передает из "Олимпийского" корреспондент "СЭ" Владимир РАУШ. В финале она обыграла Дарью Гаврилову (6:2, 6:1).

– Перед финалом у меня все тело болело, я даже не знала, как выйду на корт, – сказала Кузнецова. – Но во время разминки я почувствовала в себе энергию и желание играть. Вообще, на протяжении всего турнира мне приходилось очень тяжело, я чувствовала себя не в своей тарелке. Но старалась, боролась – и сумела добиться своего.