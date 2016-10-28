17:29 | ТЕННИС — WTA

Светлана Кузнецова: "Не чувствую себя изнуренной"

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Светлана Кузнецова после поражения от Гарбинье Мугурусы в заключительном матче группового турнира итогового турнира WTA подчеркнула, что ей не хватило энергии. Напомним, российская теннисистка досрочно гарантировала себе выход в полуфинал, где она встретится с Доминикой Цибулковой.

– Основную работу я сделала в предыдущих матчах, – приводит официальный сайт WTA слова Кузнецовой. – Конечно, никогда не хочется проигрывать, надо стараться бороться.

Иногда просто не хватает энергии настолько, что не получается победить. Нужно отдать должное Гарбинье, во втором и третьем сетах она заиграла куда лучше.

Я не чувствую себя изнуренной. Но, конечно, чтобы заставить себя играть на пределе, придется серьезно постараться. Я хочу сделать это завтра, приложить максимум усилий.

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