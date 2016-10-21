Светлана Кузнецова, в полуфинале "Кубка Кремля" победившая украинку Элину Свитолину в трех сетах - 6:1, 6:7 (2:7), 6:4, по окончании матча отметила, что немного упустила нить игры во втором сете. По словам россиянки, по ходу встречи ее тренер Карлос Мартинес порекомендовал ей расслабиться.

– Испытываю облегчение, – сказала Кузнецова в интервью около корта. – Очень рада, что завершила этот матч победой. Во втором сете чуть потеряла нить игры. Пришлось, как обычно, играть "марафон".

Карлос Мартинес порекомендовал расслабиться и сказал, что я близка к своему лучшему теннису. Порекомендовал действовать в том ключе, который и ранее приносил успех.

Я просто играю каждый матч и очень благодарна людям, которые помогают мне настраиваться и восстанавливаться. Без них я бы не была в такой форме. Спасибо Анастасии Мыскиной, спасибо всем тем, кто за меня болеет.