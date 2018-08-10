Соболенко переиграла Возняцки на турнире в Монреале

Белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Монреле. В упорной борьбе она взяла верх над датчанкой Каролин Возняцки.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale
Призовой фонд 2 820 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Кики Бертенс (Голландия) – Петра Квитова (Чехия, 8) – 6:3, 6:2
Элина Свитолина (Украина, 5) – Джоанна Конта (Великобритания) – 6:3, 6:4
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия) – Каролин Возняцки (Дания, 2) – 5:7, 6:2, 7:6 (7:4)
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