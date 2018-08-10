Соболенко переиграла Возняцки на турнире в Монреале

Белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Монреле. В упорной борьбе она взяла верх над датчанкой Каролин Возняцки.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 820 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Кики Бертенс (Голландия) – Петра Квитова (Чехия, 8) – 6:3, 6:2

Элина Свитолина (Украина, 5) – Джоанна Конта (Великобритания) – 6:3, 6:4

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия) – Каролин Возняцки (Дания, 2) – 5:7, 6:2, 7:6 (7:4)