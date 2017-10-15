Шарапова выиграла первый турнир после дисквалификации

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла Арину Соболенко из Белоруссии в финале турнира в Тяньцзине. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (10:8). Отметим, что в первом сете 30-летняя россиянка проигрывала со счетом 1:4, а во втором со счетом 1:5, однако смогла отыграться. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

Отметим, что это первая победа Шараповой на турнирах WTA после дисквалификации за употребление мельдония. Последний раз она выигрывала в Риме в мае 2015 года.

Напомним, ранее стало известно, что Шарапова получила wild card от организаторов "ВТБ Кубка Кремля". Экс-первая ракетка мира не играла на турнире в Москве 10 лет – с 2007 года. В первом круге она встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

ШАРАПОВА (Россия, WC) – Соболенко (Белоруссия) – 7:5, 7:6 (10:8)