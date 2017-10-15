Шарапова выиграла первый турнир после дисквалификации

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла Арину Соболенко из Белоруссии в финале турнира в Тяньцзине. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (10:8). Отметим, что в первом сете 30-летняя россиянка проигрывала со счетом 1:4, а во втором со счетом 1:5, однако смогла отыграться. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.
Отметим, что это первая победа Шараповой на турнирах WTA после дисквалификации за употребление мельдония. Последний раз она выигрывала в Риме в мае 2015 года.
Напомним, ранее стало известно, что Шарапова получила wild card от организаторов "ВТБ Кубка Кремля". Экс-первая ракетка мира не играла на турнире в Москве 10 лет – с 2007 года. В первом круге она встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
ШАРАПОВА (Россия, WC) – Соболенко (Белоруссия) – 7:5, 7:6 (10:8)
Деметр
Маша-молодчага!Вытащила матч с 1:4 в первом сете и с 1:5 во втором!
11:21
gayduk
Молодец, Мария! Обыграла молодую здоровую кобылу, вскормленную на Бульбе!
11:20
эстонский армеец
Красивые русские теннисистки!)
11:19
Бней Иегуда
Мельдониевое дно.)) Стыдоба, еле у ноунейма выиграла.)) Я даже не знаю как Соболенко выглядит.))
11:19
Спам
Ну наконец-то ))) молодец, Машулятор
11:18
whistler2012
Ай, да молодец, Мария!
11:17