23:33 6 марта | Теннис — WTA

Шарапова вместе с Гилксом посетила галерею в Беверли Хиллз

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Россиянка Мария Шарапова посетила Гагозианскую галерею в Беверли Хиллз вместе с предпринимателем Александром Гилксом, информирует tennisworldusa.org. Пара уже не в первый раз была замечена вместе.

В конце января 38-летний англичанин и 30-летняя теннисистка были замечены вместе в аэропорту Лос-Анджелеса. Недавно они вместе посетили студию известного американского скульптора Тома Сакса в Нью-Йорке.

Напомним, что ранее Шарапова встречалась с баскетболистом Сашей Вуячичем и с теннисистом Григором Димитровым.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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miker65

Во тупая! На родине - в Питере - в мхгороде-музее ни разу в жизни не была! А такое фуфло посетила!

02:36

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