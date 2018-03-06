Шарапова вместе с Гилксом посетила галерею в Беверли Хиллз

Россиянка Мария Шарапова посетила Гагозианскую галерею в Беверли Хиллз вместе с предпринимателем Александром Гилксом, информирует tennisworldusa.org. Пара уже не в первый раз была замечена вместе.
В конце января 38-летний англичанин и 30-летняя теннисистка были замечены вместе в аэропорту Лос-Анджелеса. Недавно они вместе посетили студию известного американского скульптора Тома Сакса в Нью-Йорке.
Напомним, что ранее Шарапова встречалась с баскетболистом Сашей Вуячичем и с теннисистом Григором Димитровым.
Maria Sharapova y el millonario Alexander Gilkes en Beverly Hills https://t.co/gjuRP136RW– MatchPoint (@matchpointmag) 6 марта 2018 г.
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miker65
Во тупая! На родине - в Питере - в мхгороде-музее ни разу в жизни не была! А такое фуфло посетила!
02:36