Шарапова вместе с Гилксом посетила галерею в Беверли Хиллз

Россиянка Мария Шарапова посетила Гагозианскую галерею в Беверли Хиллз вместе с предпринимателем Александром Гилксом, информирует tennisworldusa.org. Пара уже не в первый раз была замечена вместе.



В конце января 38-летний англичанин и 30-летняя теннисистка были замечены вместе в аэропорту Лос-Анджелеса. Недавно они вместе посетили студию известного американского скульптора Тома Сакса в Нью-Йорке.

Напомним, что ранее Шарапова встречалась с баскетболистом Сашей Вуячичем и с теннисистом Григором Димитровым.