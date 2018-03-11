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Шарапова сфотографировалась на фоне американского флага с мамой

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Теннисистка Мария Шарапова в своем Инстаграме опубликовала фотографию с мамой, с которой она стоит напротив картины с изображением американского флага. Спортсменка посетила выставку в музее The Broad в Лос-Анджелесе.

В комментариях под фотографией российские пользователи не оценили жест Шараповой. "Всю жизнь там живет, все ясно с ней давно уже! Бери пример с Овечкина, Маша", – говорится в одном из комментариев. Некоторые называют флаг "смертью", кто-то пообещал отписаться от ее аккаунта.

 

Mama, daughter and a Jasper John’s Flag #jasperjohns #art #thebroadmuseum

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Мар 10, 2018 в 5:53 PST

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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ki

В данном случае это не столько "флаг", сколько "картина". Ну сфотографировалась Машка с мамкой в галерее на фоне картины. Че на г-но исходить-то ?

17:20

gruzovik62

Маша! Еще есть англ., автраллийский, польский и т . д. , флаги. Есть к чему стремиться!!

16:40

egoshin-alex

Что это? Российский знаменосец нацеливается на вражеский флаг... Какой непостижимый сюжет!..

16:40

Бабасян Арсен Ноунеймович

Голубая мечта Шары, американское гражданство.) Но быть в тени Великой Серены ой как нехочется.))

15:12

rusfed 2.0

Никогда не пойму современное искусство: чел рисует флаги (отдельно взятый, три в одном и прочие комбинации), его выставляет музей, а на аукционах эти флаги по 20 млн долл стоят. Бред

15:11

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