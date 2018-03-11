Шарапова сфотографировалась на фоне американского флага с мамой

Теннисистка Мария Шарапова в своем Инстаграме опубликовала фотографию с мамой, с которой она стоит напротив картины с изображением американского флага. Спортсменка посетила выставку в музее The Broad в Лос-Анджелесе.
В комментариях под фотографией российские пользователи не оценили жест Шараповой. "Всю жизнь там живет, все ясно с ней давно уже! Бери пример с Овечкина, Маша", – говорится в одном из комментариев. Некоторые называют флаг "смертью", кто-то пообещал отписаться от ее аккаунта.
Материалы других СМИ
ki
В данном случае это не столько "флаг", сколько "картина". Ну сфотографировалась Машка с мамкой в галерее на фоне картины. Че на г-но исходить-то ?
17:20
gruzovik62
Маша! Еще есть англ., автраллийский, польский и т . д. , флаги. Есть к чему стремиться!!
16:40
egoshin-alex
Что это? Российский знаменосец нацеливается на вражеский флаг... Какой непостижимый сюжет!..
16:40
Бабасян Арсен Ноунеймович
Голубая мечта Шары, американское гражданство.) Но быть в тени Великой Серены ой как нехочется.))
15:12
rusfed 2.0
Никогда не пойму современное искусство: чел рисует флаги (отдельно взятый, три в одном и прочие комбинации), его выставляет музей, а на аукционах эти флаги по 20 млн долл стоят. Бред
15:11