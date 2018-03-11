Шарапова сфотографировалась на фоне американского флага с мамой

Теннисистка Мария Шарапова в своем Инстаграме опубликовала фотографию с мамой, с которой она стоит напротив картины с изображением американского флага. Спортсменка посетила выставку в музее The Broad в Лос-Анджелесе.

В комментариях под фотографией российские пользователи не оценили жест Шараповой. "Всю жизнь там живет, все ясно с ней давно уже! Бери пример с Овечкина, Маша", – говорится в одном из комментариев. Некоторые называют флаг "смертью", кто-то пообещал отписаться от ее аккаунта.