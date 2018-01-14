Шарапова опустилась на 48-е место в рейтинге WTA

Сегодня опубликована обновленная версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Первое место в списке продолжает занимать румынка Симона Халеп. С 10-й на 9-ю позицию поднялась американка Коко Вандевеге. В обратном направлении проследовала британка Йоханна Конта.
Лучшей среди россиянок в рейтинг является Светлана Кузнецова, расположившаяся на 14-е позиции. Ее соотечественница Мария Шарапова опустилась с 47-го на 48-е место.
Рейтинг WTA
Положение на 15 января
1 (1*). Халеп (Румыния) – 6425 очков,
2 (2). Возняцки (Дания) – 6095,
3 (3). Мугуруса (Испания) – 6050,
4 (4). Свитолина (Украина) – 5785,
5 (5). Уильямс (США) – 5568,
6 (6). Плишкова (Чехия) – 5445,
7 (7). Остапенко (Латвия) – 4901,
8 (8). Гарсия (Франция) – 4385,
9 (10). Вандевеге (США) – 3204,
10 (9). Конта (Великобритания) – 3185...
14 (14). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 2702...
18 (16). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 2485,
19 (17). ВЕСНИНА (Россия) - 2220...
25 (24). КАСАТКИНА (Россия) - 1905...
31 (33). МАКАРОВА (Россия) - 1605...
48 (47). ШАРАПОВА (Россия) - 1116...
63 (63). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 961...
92 (95). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 709.