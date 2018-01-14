Шарапова опустилась на 48-е место в рейтинге WTA

Сегодня опубликована обновленная версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Первое место в списке продолжает занимать румынка Симона Халеп. С 10-й на 9-ю позицию поднялась американка Коко Вандевеге. В обратном направлении проследовала британка Йоханна Конта.

Лучшей среди россиянок в рейтинг является Светлана Кузнецова, расположившаяся на 14-е позиции. Ее соотечественница Мария Шарапова опустилась с 47-го на 48-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 15 января

1 (1*). Халеп (Румыния) – 6425 очков,

2 (2). Возняцки (Дания) – 6095,

3 (3). Мугуруса (Испания) – 6050,

4 (4). Свитолина (Украина) – 5785,

5 (5). Уильямс (США) – 5568,

6 (6). Плишкова (Чехия) – 5445,

7 (7). Остапенко (Латвия) – 4901,

8 (8). Гарсия (Франция) – 4385,

9 (10). Вандевеге (США) – 3204,

10 (9). Конта (Великобритания) – 3185...

14 (14). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 2702...

18 (16). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 2485,

19 (17). ВЕСНИНА (Россия) - 2220...

25 (24). КАСАТКИНА (Россия) - 1905...

31 (33). МАКАРОВА (Россия) - 1605...

48 (47). ШАРАПОВА (Россия) - 1116...

63 (63). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 961...

92 (95). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 709.