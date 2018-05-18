Шарапова обыграла Остапенко и вышла в полуфинал в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова в четвертфинале турнира в Риме обыграла Елену Остапенко из Латвии - 6:7 (6:8), 6:4, 7:5. В полуфинале она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мария ШАРАПОВА (Россия) - Елена Остапенко (Латвия, 5) - 6:7 (6:8), 6:4, 7:5
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Пятачок
Ну, Мария дает!!! Я здесь несколько раз писал, что Шугарпову разнесут в клочья, но я просто так заклинал судьбу. Молодчина! Ну что ж делать, если хочет рвать жилы, пущай рвет. Конечно, в полуфинале она уже и руки толком не сможет поднять, чтобы подать, но все равно здорово! Бьется как гладиатор! Жалко, что в этих боях увянет девичья краса. Другие бабцы на ее фоне просто бабы-яги или трансгендеры.
19:31
Andyk1
Маша молодец!
19:30
Алехандрохорс
3 часа 13 минут рубилова не на жизнь, а на смерть! Маша и 1 сет вытащила, и матч добавила! 2 полуфинал на мастерсе подряд. Ждём продолжения банкета. Маша - Наша!!!
19:30
Leonsio_
Если сетку посмотреть, то Свитолина будет с Контавейт играть. А Маше ждать победителя матча Халеп - Гарсия.
19:25
rake
Маша красотка!
19:24
rake
чмока ещё не повесился?
19:24
shpasic
а куда Каро слилась? получила чек и пошла к РГ готовиться?
19:17
rusfed 2.0
Йеееее, детка, ты нереально крута! Жалкие чмокоподобные хейтеры, утритесь!
19:15
shpasic
надо было Маше играть за сборную, а то и Макарова и Павлюченкова с Леной справится не смогли.
19:15
ladafan
Хамон!!! а чмока ....ох!!!
19:15
shpasic
Пятачок - Старушка жжет! Но Остапенко от нее и пенька не оставит, разнесет в пух и прах. - 21:15 17 МАЯ
19:13
shpasic
ну Маша, ну молодчина! вроде, подавала на матч при 5:4, но не сломалась.
19:13