19:08 | Теннис — WTA

Шарапова обыграла Остапенко и вышла в полуфинал в Риме

Сегодня. Рим. Мария ШАРАПОВА. Фото AFP
Сегодня. Рим. Мария ШАРАПОВА. Фото AFP
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Российская теннисистка Мария Шарапова в четвертфинале турнира в Риме обыграла Елену Остапенко из Латвии - 6:7 (6:8), 6:4, 7:5. В полуфинале она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Рим (Италия) 

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 3 050 970 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Мария ШАРАПОВА (Россия) - Елена Остапенко (Латвия, 5) - 6:7 (6:8), 6:4, 7:5

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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Пятачок

Ну, Мария дает!!! Я здесь несколько раз писал, что Шугарпову разнесут в клочья, но я просто так заклинал судьбу. Молодчина! Ну что ж делать, если хочет рвать жилы, пущай рвет. Конечно, в полуфинале она уже и руки толком не сможет поднять, чтобы подать, но все равно здорово! Бьется как гладиатор! Жалко, что в этих боях увянет девичья краса. Другие бабцы на ее фоне просто бабы-яги или трансгендеры.

19:31

Andyk1

Маша молодец!

19:30

Алехандрохорс

3 часа 13 минут рубилова не на жизнь, а на смерть! Маша и 1 сет вытащила, и матч добавила! 2 полуфинал на мастерсе подряд. Ждём продолжения банкета. Маша - Наша!!!

19:30

Leonsio_

Если сетку посмотреть, то Свитолина будет с Контавейт играть. А Маше ждать победителя матча Халеп - Гарсия.

19:25

rake

Маша красотка!

19:24

rake

чмока ещё не повесился?

19:24

shpasic

а куда Каро слилась? получила чек и пошла к РГ готовиться?

19:17

rusfed 2.0

Йеееее, детка, ты нереально крута! Жалкие чмокоподобные хейтеры, утритесь!

19:15

shpasic

надо было Маше играть за сборную, а то и Макарова и Павлюченкова с Леной справится не смогли.

19:15

ladafan

Хамон!!! а чмока ....ох!!!

19:15

shpasic

Пятачок - Старушка жжет! Но Остапенко от нее и пенька не оставит, разнесет в пух и прах. - 21:15 17 МАЯ

19:13

shpasic

ну Маша, ну молодчина! вроде, подавала на матч при 5:4, но не сломалась.

19:13

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