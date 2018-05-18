Шарапова обыграла Остапенко и вышла в полуфинал в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова в четвертфинале турнира в Риме обыграла Елену Остапенко из Латвии - 6:7 (6:8), 6:4, 7:5. В полуфинале она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мария ШАРАПОВА (Россия) - Елена Остапенко (Латвия, 5) - 6:7 (6:8), 6:4, 7:5