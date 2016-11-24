20:07 | ТЕННИС — WTA

Шарапова не примет участия в Международной теннисной премьер-лиге

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Россиянка Мария Шарапова не примет участия в Международной теннисной премьер-лиге (IPTL). Состав этого выствочного турнира опубликован на официальном сайте турнира. Ранее сообщалось, что спортсменка сыграет в составе команды Singapore Slammers.

Однако в турнире примет участие россиянин Марат Сафин. Матчи пройдут в Японии (2 - 4 декабря), Сингапуре (6 - 8 декабря), Филиппинах (9 - 11 декабря), ОАЭ (13 - 15 декабря) и Индии (16 - 18 декабря).

Напомним, что Шарапова, дисквалифицированная за применение мельдония, сможет выступать на официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

 


 

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