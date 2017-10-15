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Шамиль Тарпищев: "Шарапова приедет в Москву утром в понедельник"


Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что Мария Шарапова приедет в Москву для участия Кубке Кремля в понедельник, 16 октября. Сегодня россиянка обыграла Арину Соболенко из Белоруссии в финале турнира в Тяньцзине. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (10:8).

Ранее стало известно, что Шарапова получила wild card от организаторов "ВТБ Кубка Кремля". Экс-первая ракетка мира не играла на турнире в Москве 10 лет – с 2007 года. В первом круге она встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.

Шарапова прибывает в Москву завтра утром, - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/tennis/20171015/1127198274.html

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