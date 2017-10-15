Шамиль Тарпищев: "Шарапова приедет в Москву утром в понедельник"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что Мария Шарапова приедет в Москву для участия Кубке Кремля в понедельник, 16 октября. Сегодня россиянка обыграла Арину Соболенко из Белоруссии в финале турнира в Тяньцзине. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (10:8).

Ранее стало известно, что Шарапова получила wild card от организаторов "ВТБ Кубка Кремля". Экс-первая ракетка мира не играла на турнире в Москве 10 лет – с 2007 года. В первом круге она встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.

- Шарапова прибывает в Москву завтра утром, - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева.