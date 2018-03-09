Серена Уильямс: "Я не сдавала положительных допинг-проб, у меня всегда были разрешения"

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала информацию о применении запрещенного препарата на "Ролан Гаррос"-2015. По словам теннисистки, у нее всегда были разрешения на применение препаратов.

- У меня никогда не было положительных допинг-проб. Я всегда получала терапевтические разрешения, - цитирует ESPN Уильямс. - Если бы я не получила разрешение, я бы не выступила на "Ролан Гаррос", потому что была очень больна.

У меня есть дочь, я бы никогда не смогла сказать ей: "Мама жульничала". Это безответственно.