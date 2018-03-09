13:55 | Теннис — WTA

Серена Уильямс: "Я не сдавала положительных допинг-проб, у меня всегда были разрешения"

28

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала информацию о применении запрещенного препарата на "Ролан Гаррос"-2015. По словам теннисистки, у нее всегда были разрешения на применение препаратов.

- У меня никогда не было положительных допинг-проб. Я всегда получала терапевтические разрешения, - цитирует ESPN Уильямс. - Если бы я не получила разрешение, я бы не выступила на "Ролан Гаррос", потому что была очень больна.

У меня есть дочь, я бы никогда не смогла сказать ей: "Мама жульничала". Это безответственно. 

28
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (28)
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rad19

фу от таких "заслуженных" как Уильямс , Байлз и Бьорген просто тошнит.....

20:09

Долго наблюдал за идиотами на эт

Чмошного лошка опять пинали))

19:41

whistler2012

Ха-ха. У нее всегда были разрешения и будут разрешения.

18:57

Bossonn

Я из Волгограда -_____ Какие ЧМОка оказывается мудреные слова знает: "рейтинг" и "чемпионская гонка"))) А вообще жалкий человечишка. Из таких в ВОВ полицаи и предатели получались.

17:16

Я из Волгограда

Bossonn, спасибо за добрые слова,но только нашего друга ЧМОку подловить можно буквально после каждого его коммента. Кроме лжи и грязи в них нет ничего. И так всегда. А вот на днях он меня приятно удивил,когда в своём комменте кому-то подробно объяснял, чем отличается рейтинг за последние 52 недели от Чемпионской гонки. Я под микроскопом этот его коммент рассмотрел -ни лжи не увидел,ни лицемерия. Растрогался аж до слёз.

16:52

Bossonn

Опять Я из Волгограда подловил ЧМОку на тупом разглагольствовании. И это уже не первый раз.)))

16:36

Антимайдан

"У меня есть дочь, я бы никогда не смогла сказать ей: "Мама жульничала". Это безответственно."(с). Можно сказать ответственно: "я была участницей американской гос.программы легализации допинга через терапевтические исключения".

16:26

Garry1979

ведь даже не понимает что говорит!!!

16:26

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

не понимаю. если ты больна - зачем выступать???

16:17

Bossonn

Новости надо смотреть внимательно.

16:14

За Россию без допинга!

Bossonn, а когда это кончится и почему, интересно бы узнать:)

16:13

Bossonn

ты не передергивай. Давай ближе к теме. Справка это круто, но это действует пока США бабла напечатанного всем втюхивают, но это скоро кончится.

15:41

Бабасян Арсен Ноунеймович

Мафэнька без допинга оказалась неспособна и первый круг пройти.)) Позорные сливы в одну калитку ноунеймам Никулеску и Осаке.)) Тут и без допинг-контроля всё понятно.)

15:18

fireman32

Странно было бы ,если бы Серена сдала положительную пробу,у нее ведь,смертельно больного человека,справки на все случаи жизни))

15:04

Объектив

))))))) Виноват не тот, кто с....дил, а тот, кто не получил на это разрешения. Наши просто не могут научиться этой бандитско-юридической казуистике. При этом к Вильямс претензий нет. Претензии к нашим муткам. Не выучить сносно английский - не порок. Заниматься тем, в чем некомпетентен, и в результате подставлять спортсменов и страну - за это надо отстригать гениталии.

14:55

ефим1254

вот так ложила она на всех,а все ложат на нас

14:41

AndreyIvanovich

Бабасян Арсен Ноунеймович....так-то вообще по боку

14:34

Бабасян Арсен Ноунеймович

Собаки лают, караван идёт.) С точки зрения антидопингового законодательства Серена абсолютна чиста.) Фанатки Шары могут хоть об стену убиться в бессильной злобе, уверяю, не поможет и ничего не изменит.))

14:32

AndreyIvanovich

это говорит баба, которой перелили кровь от гориллы..лол

14:32

Bossonn

А де ЧМОка? Его любимка только что совершила каминг-аут. И официально призналась в употреблении "разрешенного" допинга.

14:28

Shumer

Скотина бессовестная. Мало того, что страшный полумужик, так еще и допинг употребляет вместе со уродиной сестрой, покупая липовые разрешения о якобы астме. Что за узаконенный допинг для полумужиков? Это честный спорт????

14:20

rusfed 2.0

Серена Уильямс: "Это неправда, что я отстреливаю китов нелегально. Я купила разрешение на их отстрел"

14:16

kolos249

Ну так и выступала бы тогда на соревнованиях инвалидов со своими терапевтическими сведениями! На кой лезет к здоровым спортсменам?

14:09

ValeraK

"Я всегда могу достать разрешение, чтобы прикрыть задницу...я просто покупаю честность и никого не обманываю"

14:09

shpasic

это же очень смешно: "у меня ВСЕГДА были разрешения".

14:08

glass99

"я бы не выступила на "Ролан Гаррос", потому что была очень больна." Гениально) Ролан Гаррос для инвалидов)))

14:08

Andre_Saratov

Серена девушка недалекая и такие высказывания ей простительны. Она просто не может понять смысл пословицы: "Простота хуже воровства".

14:04

shpasic

xD

14:02

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