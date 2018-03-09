Серена Уильямс: "Я не сдавала положительных допинг-проб, у меня всегда были разрешения"

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала информацию о применении запрещенного препарата на "Ролан Гаррос"-2015. По словам теннисистки, у нее всегда были разрешения на применение препаратов.
- У меня никогда не было положительных допинг-проб. Я всегда получала терапевтические разрешения, - цитирует ESPN Уильямс. - Если бы я не получила разрешение, я бы не выступила на "Ролан Гаррос", потому что была очень больна.
У меня есть дочь, я бы никогда не смогла сказать ей: "Мама жульничала". Это безответственно.
Материалы других СМИ
rad19
фу от таких "заслуженных" как Уильямс , Байлз и Бьорген просто тошнит.....
20:09
Долго наблюдал за идиотами на эт
Чмошного лошка опять пинали))
19:41
whistler2012
Ха-ха. У нее всегда были разрешения и будут разрешения.
18:57
Bossonn
Я из Волгограда -_____ Какие ЧМОка оказывается мудреные слова знает: "рейтинг" и "чемпионская гонка"))) А вообще жалкий человечишка. Из таких в ВОВ полицаи и предатели получались.
17:16
Я из Волгограда
Bossonn, спасибо за добрые слова,но только нашего друга ЧМОку подловить можно буквально после каждого его коммента. Кроме лжи и грязи в них нет ничего. И так всегда. А вот на днях он меня приятно удивил,когда в своём комменте кому-то подробно объяснял, чем отличается рейтинг за последние 52 недели от Чемпионской гонки. Я под микроскопом этот его коммент рассмотрел -ни лжи не увидел,ни лицемерия. Растрогался аж до слёз.
16:52
Bossonn
Опять Я из Волгограда подловил ЧМОку на тупом разглагольствовании. И это уже не первый раз.)))
16:36
Антимайдан
"У меня есть дочь, я бы никогда не смогла сказать ей: "Мама жульничала". Это безответственно."(с). Можно сказать ответственно: "я была участницей американской гос.программы легализации допинга через терапевтические исключения".
16:26
Garry1979
ведь даже не понимает что говорит!!!
16:26
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
не понимаю. если ты больна - зачем выступать???
16:17
Bossonn
Новости надо смотреть внимательно.
16:14
За Россию без допинга!
Bossonn, а когда это кончится и почему, интересно бы узнать:)
16:13
Bossonn
ты не передергивай. Давай ближе к теме. Справка это круто, но это действует пока США бабла напечатанного всем втюхивают, но это скоро кончится.
15:41
Бабасян Арсен Ноунеймович
Мафэнька без допинга оказалась неспособна и первый круг пройти.)) Позорные сливы в одну калитку ноунеймам Никулеску и Осаке.)) Тут и без допинг-контроля всё понятно.)
15:18
fireman32
Странно было бы ,если бы Серена сдала положительную пробу,у нее ведь,смертельно больного человека,справки на все случаи жизни))
15:04
Объектив
))))))) Виноват не тот, кто с....дил, а тот, кто не получил на это разрешения. Наши просто не могут научиться этой бандитско-юридической казуистике. При этом к Вильямс претензий нет. Претензии к нашим муткам. Не выучить сносно английский - не порок. Заниматься тем, в чем некомпетентен, и в результате подставлять спортсменов и страну - за это надо отстригать гениталии.
14:55
ефим1254
вот так ложила она на всех,а все ложат на нас
14:41
AndreyIvanovich
Бабасян Арсен Ноунеймович....так-то вообще по боку
14:34
Бабасян Арсен Ноунеймович
Собаки лают, караван идёт.) С точки зрения антидопингового законодательства Серена абсолютна чиста.) Фанатки Шары могут хоть об стену убиться в бессильной злобе, уверяю, не поможет и ничего не изменит.))
14:32
AndreyIvanovich
это говорит баба, которой перелили кровь от гориллы..лол
14:32
Bossonn
А де ЧМОка? Его любимка только что совершила каминг-аут. И официально призналась в употреблении "разрешенного" допинга.
14:28
Shumer
Скотина бессовестная. Мало того, что страшный полумужик, так еще и допинг употребляет вместе со уродиной сестрой, покупая липовые разрешения о якобы астме. Что за узаконенный допинг для полумужиков? Это честный спорт????
14:20
rusfed 2.0
Серена Уильямс: "Это неправда, что я отстреливаю китов нелегально. Я купила разрешение на их отстрел"
14:16
kolos249
Ну так и выступала бы тогда на соревнованиях инвалидов со своими терапевтическими сведениями! На кой лезет к здоровым спортсменам?
14:09
ValeraK
"Я всегда могу достать разрешение, чтобы прикрыть задницу...я просто покупаю честность и никого не обманываю"
14:09
shpasic
это же очень смешно: "у меня ВСЕГДА были разрешения".
14:08
glass99
"я бы не выступила на "Ролан Гаррос", потому что была очень больна." Гениально) Ролан Гаррос для инвалидов)))
14:08
Andre_Saratov
Серена девушка недалекая и такие высказывания ей простительны. Она просто не может понять смысл пословицы: "Простота хуже воровства".
14:04
shpasic
xD
14:02