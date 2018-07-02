Американка Серена Уильямс вышла во второй круг Уимблдона, обыграв голландку Аранчу Рус со счетом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 27 минут.

Во втором круге Уильямс сыграет с победительницей матча Тереза Шмиткова (Чехия) – Виктория Томова (Болгария).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Серена Уильямс (США, 25) - Аранча Рус (Голландия) - 7:5, 6:3