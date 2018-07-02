20:14 | Теннис — WTA

Серена Уильямс вышла во второй круг Уимблдона


Американка Серена Уильямс вышла во второй круг Уимблдона, обыграв голландку Аранчу Рус со счетом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 27 минут.

Во втором круге Уильямс сыграет с победительницей матча Тереза Шмиткова (Чехия) – Виктория Томова (Болгария).

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Серена Уильямс (США, 25) - Аранча Рус (Голландия) - 7:5, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2018/11/

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