Американка Серена Уильямс вышла во второй круг Уимблдона, обыграв голландку Аранчу Рус со счетом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 27 минут.
Во втором круге Уильямс сыграет с победительницей матча Тереза Шмиткова (Чехия) – Виктория Томова (Болгария).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Серена Уильямс (США, 25) - Аранча Рус (Голландия) - 7:5, 6:3
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