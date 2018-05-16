Серена Уильямс: "Есть разница между белыми и темнокожими"

Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что между белыми и темнокожими есть большая разница. Но, по ее словам, любовь не имеет цвета, ведь она вышла замуж за белого мужчину.

– Я спортсменка, он бизнесмен, – цитирует New York Times Уильямс. – Я темнокожая, он белый. Мы полные противоположности, но дополняем друг друга. Вы знаете, есть большая разница между белыми и темнокожими. Ему часто приходилось слышать о несправедливостях, которые произошли и которых бы не было, если бы я была белой. Я никогда не думала, что выйду замуж за белого парня. Но это лишь доказывает, что у настоящей любви нет цвета. Наш брак показывает мне важность слова "любовь". И мой отец действительно любит Алексиса.

Бывшая первая ракетка мира провела первый матч после победы в Australian Open в январе 2017 года. Она брала перерыв в карьере из-за беременности и рождения ребенка.

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