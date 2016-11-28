Представители St.Petersburg Ladies Trophy ведут переговоры об участии одной из сестер Уильямс в турнире

Генеральный директор St Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев подчеркнул, что организаторы ведут переговоры о возможности участия одной из сестер Уильямс в турнире. По его словам, теннисистка получила предложение, и "мяч находится на ее стороне".

- Вы говорили, что ведутся переговоры с одной из сестер Уильямс. Какова их судьба?

- Переговоры продолжаются. Мяч на ее стороне.

- Каковы перспективы проведения итогового теннисного турнира в Петербурге?

- После вступления президента Трампа в должность могут появиться дополнительные положительные факторы. Мы ожидаем, что международные отношения будут развиваться позитивно, без политических барьеров для проведения итогового турнира в России.

- Раньше эти барьеры были?

- В составе совета четыре американца и три европейца... Надеюсь, это не будет влиять.

- Можете уточить какая из сестер Уильямс - Винус или Серена - может приехать на St Petersburg Ladies Trophy?

- Пока никакая. Давайте подождем. (Сергей ЯРЕМЕНКО)