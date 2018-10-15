Потапова проиграла Контавейт на старте "ВТБ Кубка Кремля"

Россиянка Анастасия Потапова не смогла пройти во второй круг "ВТБ Кубка Кремля". Обладательница wild card уступила восьмой "сеяной" Анетт Контавейт в трех сетах.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 867 766 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анетт Контавейт (Эстония, 8) - Анастасия Потапова (Россия, WC) - 2:6, 6:3, 7:5
Анастасия Севастова (Латвия, 5) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 4:6, 7:5, 6:3
Александра Соснович (Белоруссия) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 6:3, 6:4