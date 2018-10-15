20:15 15 октября | Теннис — WTA

Потапова проиграла Контавейт на старте "ВТБ Кубка Кремля"

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Россиянка Анастасия Потапова не смогла пройти во второй круг "ВТБ Кубка Кремля". Обладательница wild card уступила восьмой "сеяной" Анетт Контавейт в трех сетах.

Москва (Россия) 

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля 

Призовой фонд 867 766 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Анетт Контавейт (Эстония, 8) - Анастасия Потапова (Россия, WC) - 2:6, 6:3, 7:5

Анастасия Севастова (Латвия, 5) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 4:6, 7:5, 6:3

Александра Соснович (Белоруссия) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2018/

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