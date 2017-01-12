10:45 | ТЕННИС — WTA

Павлюченкова – в финале парного разряда в Сиднее

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Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимеа Бабош в двух сетах обыграли словенку Андрею Клепач и испанку Марию Хосе Мартинес Санчес в полуфинале парного разряда турнира WTA в Сиднее. Их следующие соперницы определятся в поединке Сани Мирзы из Индии и чешки Барборы Стрыцовой с американкой Ваней Кинг и Ярославой Шведовой, представляющей Казахстан.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Apia International Sydney

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Бабош/ПАВЛЮЧЕНКОВА (Венгрия/Россия) – Клепач/Мартинес Санчес (Словения/Испания) – 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/sydney/2017/12/

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Материалы REN-TV

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