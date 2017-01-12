Павлюченкова – в финале парного разряда в Сиднее

Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимеа Бабош в двух сетах обыграли словенку Андрею Клепач и испанку Марию Хосе Мартинес Санчес в полуфинале парного разряда турнира WTA в Сиднее. Их следующие соперницы определятся в поединке Сани Мирзы из Индии и чешки Барборы Стрыцовой с американкой Ваней Кинг и Ярославой Шведовой, представляющей Казахстан.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Apia International Sydney

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Бабош/ПАВЛЮЧЕНКОВА (Венгрия/Россия) – Клепач/Мартинес Санчес (Словения/Испания) – 6:3, 6:4