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07:30 | Теннис — WTA

Павлюченкова проиграла Возняцки в финале турнира в Токио

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Датская теннисистка Каролин Возняцки в финале турнира WTA в Токио обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову - 6:0, 7:5. Поединок продолжался 1 час 14 минут. Российская спортсменка допустила 5 двойных ошибок, не сделала ни одного эйса и ни одного брейк-поинта.

Отметим, Возняцки защитила свой прошлогодний титул. Этот финал был для нее седьмым в сезоне. В предыдущих шести датчанка проиграла.

Токио (Япония) 

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open 

Призовой фонд 890 100 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Финал

Возняцки (Дания, 1) - ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) -  6:0, 7:5.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бней Иегуда

Какая вкусная бараночка, ммм.)) Красота победила!)) Персональные поздравления болельщику Каро, Томасу-бою!))

07:43