Павлюченкова проиграла Возняцки в финале турнира в Токио

Датская теннисистка Каролин Возняцки в финале турнира WTA в Токио обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову - 6:0, 7:5. Поединок продолжался 1 час 14 минут. Российская спортсменка допустила 5 двойных ошибок, не сделала ни одного эйса и ни одного брейк-поинта.
Отметим, Возняцки защитила свой прошлогодний титул. Этот финал был для нее седьмым в сезоне. В предыдущих шести датчанка проиграла.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Возняцки (Дания, 1) - ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:0, 7:5.
Материалы других СМИ
Бней Иегуда
Какая вкусная бараночка, ммм.)) Красота победила!)) Персональные поздравления болельщику Каро, Томасу-бою!))
07:43