Павлюченкова проиграла Возняцки в финале турнира в Токио

Датская теннисистка Каролин Возняцки в финале турнира WTA в Токио обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову - 6:0, 7:5. Поединок продолжался 1 час 14 минут. Российская спортсменка допустила 5 двойных ошибок, не сделала ни одного эйса и ни одного брейк-поинта.

Отметим, Возняцки защитила свой прошлогодний титул. Этот финал был для нее седьмым в сезоне. В предыдущих шести датчанка проиграла.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Возняцки (Дания, 1) - ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:0, 7:5.