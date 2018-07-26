23:45 26 июля | Теннис — WTA

Павлюченкова не сыграет на турнире в Сан-Хосе


Анастасия Павлюченкова снялась с турнира в Сан-Хосе, который пройдет на следующей неделе.  Причина – в травме плеча. Россиянка надеется вернуться на корт в Монреале.

- К сожалению, из-за давней травмы плеча мне придется пропустить турнир в Сан-Хосе в этом году и сделать свое расписание более компактным, убрав из него некоторые турниры. Я проделываю огромный объем работы и восстановительных процедур, чтобы стать сильнее и набрать форму к турниру в Монреале и оставшимся турнирам, - написала Павлюченкова в Твиттере.

Ранее от идеи выступить в Калифорнии отказалась Мария Шарапова.

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