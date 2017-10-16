Павлюченкова и Касаткина сыграют после Шараповой

Как сообщалось ранее, встреча Марии Шараповой и Магдалены Рыбариковой состоится на Центральном корте третьим запуском – не ранее 14:30.

До этого на главной арене пройдут встречи Константина Кравчука с Лукашем Росолом и Евгения Донского с Рожериу Дутрой Силвой. После поединка с участием Шараповой на корте выйдут Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Следом сыграют Андрей Рублев и Филипп Крайнович, а последним запуском – Дарья Гаврилова и Кристина Плишкова. Наталья Вихлянцева проведет свой матч на корте номер два вторым запуском после Дамира Джумхура и Томаса Фаббиано.