16:45 | Теннис — WTA

Павлюченкова и Касаткина сыграют после Шараповой


Как сообщалось ранее, встреча Марии Шараповой и Магдалены Рыбариковой состоится на Центральном корте третьим запуском – не ранее 14:30.

До этого на главной арене пройдут встречи Константина Кравчука с Лукашем Росолом и Евгения Донского с Рожериу Дутрой Силвой. После поединка с участием Шараповой на корте выйдут Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Следом сыграют Андрей Рублев и Филипп Крайнович, а последним запуском – Дарья Гаврилова и Кристина Плишкова. Наталья Вихлянцева проведет свой матч на корте номер два вторым запуском после Дамира Джумхура и Томаса Фаббиано.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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