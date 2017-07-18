Пармантье и Дулгеру вышли во второй круг турнира в Бухаресте

Состоялись матчи первого круга турнира в Бухаресте. Румынка Александра Дулгеру, француженка Полин Пармантье, бельгийка Элисе Мертенс, румынка Елена Русе, черногорка Данка Ковинич, латвийка Анастасия Севастова, румынка Ирина-Камелия Бегу и немка Юлия Гергес обыграли своих соперниц и вышли во второй круг турнира.
Бухарест (Румыния)
Турнир WTA Bucharest Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Дулгеру (Румыния, Q) – Каратанчева (Болгария, Q) – 6:1, 6:2
Пармантье (Франция) – Рус (Голландия, Q) – 2:6, 6:1, 6:3
Мертенс Э. (Бельгия, 5) – Лемуан (Голландия) – 6:2, 6:3
Русе (Румыния, WC) – Шиникова (Болгария) – 6:2, 6:1
Ковинич (Черногория) – Френх (Польша, Q) – 6:3, 5:7, 6:3
Севастова (Латвия, 1) – Чепелова (Словакия) – 6:2, 6:0
Бегу (Румыния, 7) – Йорович (Сербия) – 6:4, 6:1
Гергес (Германия, 3) – Глэтч (США) – 1:6, 6:3, 6:1