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Пармантье и Дулгеру вышли во второй круг турнира в Бухаресте

Состоялись матчи первого круга турнира в Бухаресте. Румынка Александра Дулгеру, француженка Полин Пармантье, бельгийка Элисе Мертенс, румынка Елена Русе, черногорка Данка Ковинич, латвийка Анастасия Севастова, румынка Ирина-Камелия Бегу и немка Юлия Гергес обыграли своих соперниц и вышли во второй круг турнира.

Бухарест (Румыния)

Турнир WTA Bucharest Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Дулгеру (Румыния, Q) – Каратанчева (Болгария, Q) – 6:1, 6:2

Пармантье (Франция) – Рус (Голландия, Q) – 2:6, 6:1, 6:3

Мертенс Э. (Бельгия, 5) – Лемуан (Голландия) – 6:2, 6:3

Русе (Румыния, WC) – Шиникова (Болгария) – 6:2, 6:1

Ковинич (Черногория) – Френх (Польша, Q) – 6:3, 5:7, 6:3

Севастова (Латвия, 1) – Чепелова (Словакия) – 6:2, 6:0

Бегу (Румыния, 7) – Йорович (Сербия) – 6:4, 6:1

Гергес (Германия, 3) – Глэтч (США) – 1:6, 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/bucharest/2017/

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