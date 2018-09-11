Организаторы: вероятность участия Шараповой в St. Petersburg Trophy - 90 процентов

Директор WTA St. Petersburg Ladies Trophy Наталия Камельзон сообщила, что экс-первая ракетка мира Мария Шарапова с большой вероятностью примет участие в турнире. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге в 2019 году, сроки еще неизвестны. В 2018 году он прошел в конце января - начале февраля.

- Наша команда ведет переговоры с Марией Шараповой, - цитирует "РИА Новости" Камельзон. - Вы знаете, что у нас за игроков отвечает известная в прошлом теннисистка, член директората турнира Ива Майоли. И достигнуто соглашение о том, что Мария выступит в Санкт-Петербурге, уточняются условия ее участия в турнире. Вероятность того, что Шарапова примет участие в St. Petersburg Ladies Trophy, близка к 90 процентам. Переговоры ведутся уже давно и близки к завершению.