Организаторы St.Petersburg Open планируют пригласить Шарапову

Организаторы турнира в Санкт-Петербурге St.Petersburg Open планируют пригласить на соревнования россиянку Марию Шарапову. Об этом сообщил генеральный директор турнира Александр Медведев. По его словам, о составе участников пока говорить рано.

- У нас нет задачи обойти Кубок Кремля, мы лучше многих турниров не только в категории 250, но и 500 по последнему рейтингу. Сильные игроки привлекают публику. Шарапова? В наших планах, - цитирует ТАСС генерального директора турнира Александра Медведева. - Пока еще рано говорить, кто из звезд приедет к нам на турнир. Сезон закончится, будем разговаривать.