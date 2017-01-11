Надежда Петрова: "К сожалению, я так и не смогла вернуться после последней травмы"

Россиянка Надежда Петрова объявила о завершении карьеры. 7 января 37-летняя спортсменка удалена из пула тестируемых на допинг, а последний раз на корт выходила в марте 2014 года на турнире в Чарльстоне. Всего в активе Петровой 13 титулов WTA в одиночном разряде и 24 – в парном. В 2012 году она вместе с Марией Кириленко стала бронзовым призером Олимпиады в Лондоне в парном разряде.

"В 2013 году, когда я потеряла маму, я была эмоционально сломлена. Кроме того, большую часть сезона у меня были проблемы с бедром. Я приняла решение сделать перерыв, чтобы подлечиться физически и эмоционально. Мне хотелось надеяться, что я однажды вернусь на корт. В феврале 2014 года я пыталась играть. Мой разум был по-прежнему где угодно, кроме корта, и тело просто не отвечало. Было больно. В том числе и от того, что я чувствовала себя бесполезной и понимала, что игрока, которым я была когда-то уже не существует...

...Я сказала себе: "Хочу создать семью, больше времени проводить дома, наслаждаться тем, на что у меня никогда не было времени". Таким образом, я не смогла восстановиться от последней травмы. Я рада, что была частью тенниса, и теннис был важной частью моей жизни...

... Я официально заявляю об уходе из спорта. В ближайшем будущем я планирую остаться в теннисе. Я буду посвящать много времени спорту через благотворительность. Я не могу больше играть, но не покину корт. Мое сердце всегда останется там. Спасибо всем, кто сделал мою карьеру такой запоминающейся", - написала Петрова на своем сайте.